El personal del Departamento de Investigación Criminalística (Depincri) Huánuco del Área de Investigación Contra el Terrorismo, en un operativo conjunto con la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP Lima y en base a información de inteligencia, logró la ubicación y captura de David Díaz Flores (45).

La intervención fue realizada en las inmediaciones del jirón Huancayo, en la ciudad de Aucayacu —a la altura de la salida del terminal de la balsa—, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado.

ORDEN PREEXISTENTE

Sobre el intervenido pesaba una orden de detención preliminar por 15 días por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de terrorismo. La medida fue dispuesta por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mediante Resolución n.° 01, de fecha 30 de noviembre de 2025.

Según la imputación fiscal, se le atribuye haber integrado el Comité Regional Huallaga de la organización terrorista Sendero Luminoso entre los años 2008 y 2011. Asimismo, es investigado por su presunta participación en el aniquilamiento selectivo de Juan Luis Pardo Flores, ocurrido en el valle de Magdalena, así como en el aniquilamiento de Edgar Espinoza Berríos y Eliseo Espinoza Advíncula, perpetrado en el sector de Santa Rosa de Magdalena.