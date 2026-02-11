Hallan sin vida a joven huanuqueño en el río Huaura

Alertan peligro ambiental por residuos en Agorragra

El cuerpo sin vida de Raúl Robinson Obregón Bejarano (32) fue hallado la madrugada del 9 de febrero en el río, a la altura del sector José Carlos Mariátegui, en Huacho, provincia de Huaura (Lima).

El joven, natural de Huánuco, había viajado hace algunos meses a la provincia de Huaura en busca de mejores oportunidades laborales. Trabajaba en la empresa Santa Azul y, según sus familiares, recién se estaba adaptando a la zona.

De acuerdo con el testimonio de sus allegados, la noche anterior a su fallecimiento salió a un centro nocturno. En horas de la madrugada llamó a su prima para pedirle que lo recogiera, pues no conocía bien el lugar. Sin embargo, la comunicación se cortó de manera repentina y su teléfono celular quedó apagado.

Horas más tarde, vecinos del sector alertaron sobre el hallazgo de un cadáver en el río. Inicialmente fue reportado como NN, pero posteriormente fue identificado en la morgue por su prima.

¿Robo con violencia?

Según información preliminar, el cuerpo presentaba cortes profundos y golpes, lo que hace presumir un posible robo con violencia. La familia ha exigido que el local nocturno entregue las imágenes de sus cámaras de seguridad para esclarecer con quién estuvo, cómo salió del establecimiento y qué ocurrió después.

Los familiares demandan una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y que el caso no quede impune. Tras culminar los trámites correspondientes, los restos fueron retirados por sus seres queridos y trasladados a Huánuco, donde será sepultado.

Velorio

A través de redes sociales se informó que el velatorio se realizará en su vivienda, ubicada en la avenida Perú, a la altura del paradero 4 1/2, en el asentamiento humano San Luis, distrito de Amarilis.