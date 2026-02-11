La inadecuada disposición de desechos de construcción en el cauce natural podría aAlertan peligro ambiental y penal por residuos en Agorragra gravar riesgos para la población ante lluvias intensas, advirtió el Ministerio Público en Huánuco.

La quebrada Agrorragra presenta riesgo latente debido a la inadecuada disposición de material de corte proveniente de obras de construcción, situación que podría generar graves consecuencias ambientales y poner en peligro a la población ante eventuales lluvias intensas, advirtió la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco.

El fiscal César Gonzales señaló que, “tras diversas visitas de campo realizadas el año pasado como parte de la Plataforma de Defensa Civil, se constató que la quebrada ha sido utilizada de manera irregular como zona de depósito de residuos, pese a que su función natural es el discurrimiento del recurso hídrico”.

DELITO

El magistrado remarcó que esta práctica ya constituye un delito, conforme a la reciente modificación legislativa del artículo 125-A, que sanciona la disposición de residuos sólidos o de construcción en cauces naturales. Sobre las responsabilidades, Gonzales indicó que el ingeniero residente del proyecto, en su calidad de quien tiene el dominio del hecho, debe responder directamente, así como los supervisores de obra, por no garantizar que la ejecución se ajuste al expediente técnico.

La Fiscalía recordó que las alertas fueron emitidas oportunamente desde las primeras intervenciones en campo y exhortó a las autoridades competentes a actuar de inmediato. “Estamos a tiempo. No se debe permitir que la burocracia retrase acciones de mitigación. Aquí hay una situación de emergencia y están en juego vidas humanas”, concluyó.

SISTEMA A ALERTA TEMPRANA

Ante esta situación la Dirección Desconcentrada del Indeci recomendó al Gobierno Regional de Huánuco (GRH), instalar un sistema de alerta temprana frente a cualquier emergencia la población de Llicua pueda ponerse a buen recaudo. Por iniciativa propia, los vecinos del Llicua baja hicieron una colecta para improvisar un sistema de alerta frente a las constantes lluvias que ocurren en esta temporada.