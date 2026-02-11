Apuestan por un mejor servicio en el campo sanitario
El Ministerio del Ambiente (Minam) puso en funcionamiento un moderno relleno sanitario, una planta de valorización de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y un pozo de lixiviados para el tratamiento de líquidos contaminantes en la provincia de Leoncio Prado, fortaleciendo la gestión integral de residuos sólidos y mejorando la calidad de vida de la población.

La obra demandó una inversión de S/ 26 926 284 y beneficiará directamente a 95 648 habitantes de los distritos de Rupa Rupa, Daniel Alomía Robles, Luyando, Mariano Dámaso Beraún y Castillo Grande.

Durante la inauguración, el Minam destacó que esta infraestructura permitirá reducir los riesgos sanitarios, garantizar una disposición final adecuada de los residuos y prevenir la contaminación del suelo, el aire y los recursos hídricos, consolidando un sistema ambientalmente seguro y sostenible para la provincia.

OBRA HECHA REALIDAD

“El funcionamiento de esta infraestructura refleja el compromiso firme de este Gobierno y del trabajo articulado con las municipalidades para mejorar la gestión ambiental, promover una vida más saludable y continuar impulsando las obras que la ciudadanía necesita”, señaló el ministro del Ambiente, Miguel Espichán.

Esta intervención es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales, orientado a cerrar brechas en infraestructura ambiental y garantizar servicios públicos más eficientes.

La planta tiene capacidad para procesar hasta 80 toneladas diarias, lo que equivale a más de 29 mil toneladas al año, optimizando el tratamiento y la valorización de los residuos sólidos.

Además, la nueva infraestructura impulsará la economía circular, la formalización de recicladores y generará empleo local, integrando cadenas de valor sostenibles. Como complemento, en 2024 el Minam entregó a la municipalidad provincial equipamiento especializado valorizado en más de S/ 11 millones, que incluye camiones compactadores, maquinaria pesada y vehículos de apoyo, fortaleciendo la operación y sostenibilidad del sistema.

