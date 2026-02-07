La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico en la Dirección Regional de Educación (DRE) Huánuco, como resultado de diversas irregularidades cometidas durante la organización y ejecución de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2024. Los hechos se produjeron durante la gestión del gobernador regional Antonio Pulgar Lucas.

Según el Informe de Auditoría n.º 020-2025-2-0702-AC, correspondiente a una Auditoría de Cumplimiento realizada al periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2024, se identificaron serias deficiencias en los procesos de adquisición y contratación, afectando la transparencia y el adecuado uso de los recursos públicos.

HALLAZGOS

Entre los principales hallazgos figura la compra irregular de indumentaria deportiva. La auditoría determinó que se adquirieron 110 camisetas y 110 buzos que no respondían a las necesidades reales de las delegaciones participantes, calificándose dicha adquisición como innecesaria.

Asimismo, constató que parte de la indumentaria adquirida el año anterior fue entregada a personal administrativo de la DRE Huánuco, desviándose de su finalidad pública, lo que habría ocasionado un perjuicio económico de S/ 17 600,00.

El informe también revela irregularidades en el pago de viáticos y en la contratación de servicios de arbitraje. En este último caso, detectaron deficiencias en la contratación y conformidad del servicio, así como omisiones en el pago de los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado del Impuesto a la Renta.

En cuanto a los viáticos, se aprobaron planillas para comisiones de servicio a la ciudad de Huancayo con montos superiores a los permitidos por la normativa del Ministerio de Educación, además de aceptarse rendiciones con comprobantes sin la debida descripción del gasto. Estas acciones generaron perjuicios económicos de S/ 6 968.37 y S/ 2 640, respectivamente.

CÉSPED

Otro aspecto observado fue la instalación de césped sintético en la losa deportiva de la sede central de la DRE Huánuco. La contratación se realizó bajo la modalidad de “servicio a todo costo”, cuando técnicamente correspondía a la ejecución de una obra de remodelación.

El peritaje técnico concluyó que la losa no cumple con las medidas reglamentarias ni con los estándares de calidad exigidos, evidenciándose diferencias en los metrados ejecutados que generaron un perjuicio económico de S/ 2 024.26, comprometiendo recursos por S/ 41 000.

A ello se suma la contratación de servicios de alimentación, específicamente platos de pachamanca, cuyos requerimientos fueron formulados después de culminados los eventos deportivos o para inauguraciones no validadas por el Ministerio de Educación, ocasionando un perjuicio adicional de S/ 10 070.

Ante estas irregularidades, la Contraloría formuló recomendaciones al titular de la entidad, Kelvin Álvarez Matos, para que disponga el inicio de las administrativas destinadas a la recuperación de los montos observados. Asimismo, se solicitó el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos involucrados.