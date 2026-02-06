Ministerio Público protege a un adulto mayor en situación de abandono en Huamalíes

El Poder Judicial condenó a Jhonil Rivera Trujillo (42), alias “Oso”, y a su hija Maya Rivera Toledo (22), conocida como “Masha”, como coautores del delito de receptación agravada, en agravio de César Fabián, Olivia León y Ángel Ponce. La sentencia fue obtenida por el fiscal Richard Espino Goicochea, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco.

El caso se resolvió mediante un proceso inmediato, al configurarse los supuestos de flagrancia y delito evidente, aplicándose la terminación anticipada. En ese contexto, el juzgado impuso una pena de tres años y seis meses de prisión, suspendida por el periodo de un año y sujeta a reglas de conducta. Además, se les impuso el pago de 50 días multa, equivalentes a 475 soles, y una reparación civil de 1,100 soles a favor de los agraviados.

Los hechos se registraron tras la intervención del personal policial, luego de la denuncia por el hurto de un trimóvil, el cual fue ubicado en los exteriores del inmueble de los sentenciados. Durante la diligencia, también se halló en la cochera una motocicleta con denuncia previa por hurto, lo que permitió confirmar la comisión del delito de receptación agravada.