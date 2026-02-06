Huánuco: padre e hija son sentenciados por receptación agravada

Los deslizamientos de tierra continúan registrándose en la carretera Central de Huánuco–Tingo María, generando preocupación entre los transportistas y pasajeros que utilizan esta vía a diario. En las últimas horas, reportaron el desprendimiento de parte de un cerro en el acceso a la ciudad de Tingo María, situación que representa un alto riesgo para la seguridad vial.

Debido a la caída de tierra y rocas sobre la calzada, el tránsito vehicular se realiza con extrema dificultad, obligando a los conductores a reducir la velocidad y a maniobrar con precaución para evitar accidentes. Algunos vehículos han quedado momentáneamente detenidos, formándose congestión en ambos sentidos de la vía.

Recomiendan a los usuarios manejar a baja velocidad, mantener la distancia entre unidades y estar atentos ante posibles nuevos deslizamientos, especialmente durante las lluvias que se vienen registrando en la zona y que incrementan la inestabilidad de los cerros.

PIDEN APOYO

Los transportistas y pobladores de la zona hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan de inmediato con maquinaria pesada y personal especializado, a fin de realizar la limpieza de la vía y prevenir una eventual tragedia.

Cabe recordar que la carretera Huánuco–Tingo María es una vía estratégica y altamente transitada, ya que conecta la región con diversas localidades de la selva central y cumple un rol clave en el transporte de pasajeros y mercancías.