Policía da golpe a la delincuencia
Dos personas fueron detenidas por hurto agravado, por el personal de la Comisaría PNP Tingo María que ejecutó un operativo policial en las principales arterias y sectores de su jurisdicción, como parte de las acciones preventivas orientadas a combatir la delincuencia común y fortalecer la seguridad ciudadana.

Durante el despliegue, el comandante de Guardia de la dependencia fue alertado sobre una denuncia verbal (s/n-2026) presentada previamente en la Comisaría PNP de Aucayacu.

De acuerdo con el reporte, una ciudadana denunció el hurto de aproximadamente S/ 6000 ocurrido en el caserío Los Olivos, a la altura del discobar “Las Javitas”, señalando como presuntos autores a Jhamlet Aguirre Valenzuela (32) y Ana Janeth Vega Gamarra (27).

LOS INTERCEPTAN

Tras recibir la información, los efectivos policiales iniciaron la búsqueda y ubicación de los sospechosos, logrando interceptarlos cuando se desplazaban como pasajeros en un vehículo de transporte público que cubría la ruta Aucayacu–Tingo María. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias de ley.

Durante el registro personal, la policía halló entre sus pertenencias la suma de S/ 1 436 en efectivo. Ante la existencia de la denuncia previa y los indicios encontrados, procedieron a la detención de ambos ciudadanos por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, así como a la incautación del dinero.

