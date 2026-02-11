Fortalecen gestión de residuos sólidos con moderno relleno sanitario en Leoncio Prado

Dos personas fueron detenidas por hurto agravado, por el personal de la Comisaría PNP Tingo María que ejecutó un operativo policial en las principales arterias y sectores de su jurisdicción, como parte de las acciones preventivas orientadas a combatir la delincuencia común y fortalecer la seguridad ciudadana.

Durante el despliegue, el comandante de Guardia de la dependencia fue alertado sobre una denuncia verbal (s/n-2026) presentada previamente en la Comisaría PNP de Aucayacu.

De acuerdo con el reporte, una ciudadana denunció el hurto de aproximadamente S/ 6000 ocurrido en el caserío Los Olivos, a la altura del discobar “Las Javitas”, señalando como presuntos autores a Jhamlet Aguirre Valenzuela (32) y Ana Janeth Vega Gamarra (27).

LOS INTERCEPTAN

Tras recibir la información, los efectivos policiales iniciaron la búsqueda y ubicación de los sospechosos, logrando interceptarlos cuando se desplazaban como pasajeros en un vehículo de transporte público que cubría la ruta Aucayacu–Tingo María. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias de ley.

Durante el registro personal, la policía halló entre sus pertenencias la suma de S/ 1 436 en efectivo. Ante la existencia de la denuncia previa y los indicios encontrados, procedieron a la detención de ambos ciudadanos por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, así como a la incautación del dinero.