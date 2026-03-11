Huánuco: capacitan a 300 docentes de instituciones multiedad y unitarias

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió en la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura del caserío de Nuevo Copal, en la jurisdicción del distrito de José Crespo y Castillo, en Aucayacu, donde una camioneta chocó contra un volquete, dejando a varios ocupantes heridos.

Según información preliminar, el impacto fue fuerte y provocó daños de consideración en la camioneta, mientras que los ocupantes resultaron con diversas lesiones, por lo que tuvieron que ser auxiliados por personas que se encontraban en la zona.

Tras el accidente, los heridos fueron trasladados a un centro de salud cercano para recibir atención médica, mientras que las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del choque.

El hecho generó preocupación entre los conductores que transitaban por esta importante vía de la selva central, ya que por varios minutos el tránsito fue restringido en el lugar del accidente.