En un esfuerzo por fortalecer la calidad educativa desde el inicio del año escolar, la Unidad de Gestión Pedagógica de la UGEL Huánuco culminó tres días de asistencia técnica dirigida a docentes del nivel inicial.

La capacitación, desarrollada durante la primera semana de gestión, estuvo dirigida a 300 maestras que laboran en instituciones educativas multiedad y unitarias del nivel inicial en la jurisdicción de la UGEL Huánuco.

A diferencia de años anteriores, cuando las jornadas formativas estaban orientadas principalmente a directivos, en esta oportunidad la UGEL decidió trabajar directamente con las docentes de aula. El contenido del taller se enfocó en atender los llamados “nudos críticos” identificados durante el monitoreo realizado el año pasado.

Durante la jornada se realizó un análisis de las competencias pedagógicas y se elaboró la planificación de la evaluación diagnóstica, herramienta clave para el inicio del año lectivo 2026.

CONVOCATORIA

La especialista del nivel inicial de la UGEL Huánuco, Aydé González Veramendi, logró convocar a un importante número de docentes a lo largo de la semana. Para facilitar la participación, las sesiones se desarrollaron en dos turnos: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

Debido a que la UGEL Huánuco cuenta con una amplia población de docentes y solo tres especialistas en el nivel inicial, la jornada fue calificada como “maratónica”. No obstante, el equipo liderado por González Veramendi contó con el respaldo estratégico de la Dirección Regional de Educación (DRE), así como con el apoyo de dos “maestras fortaleza”: Judith Ramírez, directora de la I.E. N.º 03, y la directora de la institución Laurita Vicuña, quienes aportaron su experiencia pedagógica para el desarrollo del taller.