Las investigaciones policiales permitieron la intervención de Elías M.B.R. (35), presunto implicado en el delito de robo agravado con subsecuente muerte, ocurrido la madrugada del lunes en el sector Huancapata, a la altura del campo denominado “La Pampa”, en la provincia de Ambo.

La captura se produjo luego de que efectivos de la Comisaría de Ambo tomaran conocimiento de un asalto perpetrado por sujetos armados, hecho que dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas por impactos de bala.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron sin vida a Héctor C.C. (56), quien presentaba heridas compatibles con proyectil de arma de fuego. Asimismo, hallaron heridos a Jheferson H.C.E. (20) y Deyvis C.E. (31), quienes fueron trasladados a un establecimiento de salud y posteriormente derivados para recibir atención médica especializada.

Durante las diligencias realizadas en la escena del crimen, los policías ubicaron a Elías M.B.R. (35), quien presentaba diversas lesiones y fue reconocido por familiares de las víctimas como uno de los presuntos participantes en el asalto.

De acuerdo con las primeras investigaciones, al menos tres sujetos habrían participado en el robo y, tras ser descubiertos por las víctimas y los vecinos, realizaron varios disparos antes de darse a la fuga.

En las inmediaciones del lugar, los agentes también encontraron una pistola de color negro, calibre .380, que fue incautada para las pericias balísticas correspondientes con el fin de determinar si fue utilizada durante el ataque.

Posteriormente, con la participación del representante del Ministerio Público, el médico legista y especialistas de Investigación Criminal y Criminalística, se efectuó el levantamiento del cadáver de Héctor C.C. y la respectiva inspección técnico-policial, como parte de las diligencias orientadas a esclarecer el crimen e identificar a los demás implicados.