Inauguran moderna infraestructura de la IE 32069 de Huallintusha en Chinchao

Personal de la Comisaría PNP Amarilis detuvo a Franklin R.M. (34) durante un operativo de patrullaje preventivo realizado el 10 de julio en el distrito de Amarilis. El intervenido fue capturado tras una persecución policial que permitió recuperar una motocicleta con requisitoria vigente por el presunto delito de hurto de vehículo e incautar sustancias con características similares a drogas ilícitas.

La intervención se inició cuando los efectivos detectaron la circulación de una motocicleta de placa de rodaje 3006-VW. Al verificar la información en el sistema ESINPOL, confirmaron que la unidad registraba una requisitoria vigente por el presunto delito de hurto de vehículo, solicitada por la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Huánuco.

HUYÓ

Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la fuga y fue ubicado nuevam

ente minutos después en la carretera Central Huánuco–Tingo María. Sin embargo, volvió a escapar, dando lugar a una persecución que culminó en las inmediaciones del recreo “Gallito de Oro”, donde fue reducido luego de oponer resistencia a la intervención.

Durante el registro personal, los agentes hallaron dos bolsas herméticas con una sustancia blanquecina pulverulenta con características similares a pasta básica de cocaína (PBC), una bolsa con una sustancia blanquecina parduzca y otra bolsa transparente con granos y semillas con características similares a cannabis.

La Policía procedió a la incautación de la motocicleta y al decomiso de las presuntas sustancias ilícitas. Franklin R.M. fue detenido por su presunta participación en los delitos de receptación, desobediencia y resistencia a la autoridad, así como tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de microcomercialización.

El detenido fue trasladado a la Comisaría PNP Amarilis, donde continúan las diligencias e investigaciones de ley con conocimiento del representante del Ministerio Público.