



Con una inversión superior a los 7 millones de soles, fue inaugurada la nueva infraestructura de la Institución Educativa N.° 32069 de Huallintusha, en el distrito de Chinchao, provincia de Huánuco. La obra, que abarca unos 5 mil metros cuadrados y fue ejecutada en diez meses por el Consorcio Ejecutor Chinchao con financiamiento del Fondo de Inversión para el Desarrollo Territorial (FIDT), cuenta con un diseño antisísmico y un cerco perimétrico de concreto y metal para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

El moderno plantel incluye un módulo administrativo, comedor escolar, sala de usos múltiples, servicios higiénicos y seis aulas pedagógicas completamente implementadas. Además, los estudiantes se beneficiarán con un laboratorio de cómputo equipado con 24 computadoras de última generación preparadas para conexión Wi-Fi, así como con un sistema automatizado de abastecimiento de agua dotado de un tanque de 5 mil litros.

La ceremonia de inauguración fue apadrinada por el alcalde distrital, Cipriano Martínez Pérez; el director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez Naupay; y la directora del plantel, Luz Julio Cajas Córdova, quienes destacaron el impacto de este proyecto en el desarrollo de las zonas rurales.