Huánuco: advierten que el traslado de árboles de La Alameda provocaría su

Personal de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) incautó 570 ketes con presuntas sustancias ilícitas, un teléfono celular y diversos objetos prohibidos durante operativos de requisa ejecutados en los establecimientos penitenciarios de Pucallpa, Cochamarca y Huánuco, pertenecientes a la Oficina Regional Oriente Huánuco.

En el penal de Pucallpa, los agentes realizaron una intervención en el módulo 2-A, donde encontraron en un tacho de basura 75 ketes con una sustancia con características similares a marihuana y 18 ketes con una sustancia con características similares a pasta básica de cocaína (PBC).

INCAUTAN CELULAR

En tanto, en el establecimiento penitenciario de Cochamarca, durante una revisión corporal y de infraestructura en el pabellón B-1, tercer piso del régimen cerrado especial, se incautó un teléfono celular que se encontraba oculto dentro de una media en un área destinada a residuos.

Por su parte, en el penal de Huánuco, la requisa se desarrolló en el pabellón 7, donde inicialmente se hallaron cuatro bolsas con presuntas sustancias ilícitas. Posteriormente, el personal penitenciario retiró 52 metros de cable, 10 metros de soga, herramientas metálicas, objetos punzocortantes y resistencias eléctricas.

BALANCE

Al culminar la intervención, las autoridades contabilizaron 205 ketes con una sustancia con características similares a marihuana y 272 ketes con una sustancia con características similares a pasta básica de cocaína, además de otras bolsas con el mismo tipo de contenido.

En las tres intervenciones, el personal del INPE comunicó de inmediato los hallazgos a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, procediéndose al lacrado de las sustancias y objetos incautados para el inicio de las investigaciones correspondientes.

El INPE informó que continuará intensificando las requisas y acciones de control en los establecimientos penitenciarios de la región con el objetivo de fortalecer la seguridad, mantener el orden interno y prevenir el ingreso y circulación de objetos y sustancias prohibidas.