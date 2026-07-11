Advierten serias secuelas si mueven los árboles
Advierten serias secuelas si mueven los árboles

El proyecto de mejoramiento de la Alameda de la República en Huánuco ha generado controversia por el cambio de planes del gobierno regional, que pasó de talar 206 árboles a proponer el “traslado” de más de 400 ejemplares. La representante del Colegio de Ingenieros, Jenny Fretel Ramírez, rechazó la medida al considerarla sin sustento técnico y una sentencia de muerte lenta para los árboles.

La especialista señaló que, debido a que los árboles superan los 15 o 20 años de edad, no son aptos para el trasplante, proceso que además requiere meses de preparación técnica previa. Fretel concluyó que el traslado sin una evaluación rigurosa y sin un destino definido pone en grave riesgo la supervivencia de las especies de la alameda.

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