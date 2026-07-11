Huánuco: cobertura de la obra de La Alameda genera ataques a periodistas

El proyecto de mejoramiento de la Alameda de la República en Huánuco ha generado controversia por el cambio de planes del gobierno regional, que pasó de talar 206 árboles a proponer el “traslado” de más de 400 ejemplares. La representante del Colegio de Ingenieros, Jenny Fretel Ramírez, rechazó la medida al considerarla sin sustento técnico y una sentencia de muerte lenta para los árboles.

La especialista señaló que, debido a que los árboles superan los 15 o 20 años de edad, no son aptos para el trasplante, proceso que además requiere meses de preparación técnica previa. Fretel concluyó que el traslado sin una evaluación rigurosa y sin un destino definido pone en grave riesgo la supervivencia de las especies de la alameda.