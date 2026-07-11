Dos graves atentados contra la libertad de prensa sacudieron la región Huánuco durante la cobertura informativa de la cuestionada obra de la Alameda de la República. El primer incidente se registró el jueves 9 de julio, cuando el reportero Zenif Santiago Lastra, de Huánuco Informa, fue agredido física y verbalmente por allegados al gobernador regional, Antonio Pulgar.

Tras un intercambio de preguntas con la autoridad en la vía pública, un sujeto del entorno oficialista empujó violentamente al comunicador, le propinó múltiples golpes e insultos y arrojó su teléfono celular al pavimento, interrumpiendo una transmisión en vivo en un claro intento por censurar los cuestionamientos hacia la gestión pública.

A este violento panorama se suma el sistemático hostigamiento digital y la campaña de desprestigio contra la periodista Patricia Santillán, conductora del medio Periodismo en Acción. Santillán viene siendo blanco de ataques mediante cuentas falsas y páginas “troll” en redes sociales, donde se difunden memes denigrantes que buscan desacreditar sus informes sobre presuntas irregularidades en el proyecto, situación que se agravó con insultos y amenazas de muerte tras solidarizarse con su colega agredido.

Ante estos hechos, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó enérgicamente ambas agresiones y exhortó al Ministerio Público y a la Policía Nacional a realizar una investigación célere que sancione a los responsables y garantice la seguridad de la prensa local.