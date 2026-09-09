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Efectivos del Área de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú capturaron a Abelardo Caballero Ospino, alias “Pepón”, quien se encontraba prófugo de la justicia y contaba con una orden de captura por la presunta comisión del delito de feminicidio agravado. La intervención se realizó en el centro poblado de Puerto Súngaro, provincia de Puerto Inca, tras un operativo de inteligencia y seguimiento ejecutado por un equipo especial de la Región Policial Huánuco.

Caballero Ospino es investigado por el ataque con arma blanca perpetrado contra su expareja, Luz María Cachique Céspedes, de 26 años, ocurrido en junio pasado en la provincia de Leoncio Prado. La mujer resultó gravemente herida tras ser atacada con un cuchillo y falleció cuando era trasladada de emergencia al Hospital de Tingo María.

De acuerdo con la información policial, la víctima había presentado denuncias previas ante la comisaría local por presuntas agresiones físicas y amenazas de muerte que habría recibido por parte del ahora detenido.

Tras el ataque, el investigado habría huido hacia la zona de selva baja de Puerto Inca con la finalidad de evadir la acción de la justicia. Durante ese periodo habría permanecido oculto en zonas rurales, mientras se tramitaba su requisitoria a nivel nacional. Las labores de inteligencia y rastreo permitieron establecer su ubicación y concretar la captura sin que se registraran incidentes de violencia armada.

DILIGENCIAS

Luego de su detención, Caballero Ospino fue trasladado a la dependencia policial especializada, donde se realizarán las diligencias correspondientes, entre ellas el control de identidad y los exámenes médicos de ley.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional competente, en el marco de las investigaciones por el presunto delito de feminicidio agravado. La Fiscalía solicitaría prisión preventiva para garantizar su presencia durante el desarrollo del proceso penal.