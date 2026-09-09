La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, inició la entrega de credenciales a los ciudadanos designados como miembros de mesa, titulares y suplentes, para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La entrega se realiza de manera descentralizada a través de las 26 oficinas distritales y las 72 oficinas instaladas en centros poblados. Asimismo, el personal electoral efectúa visitas domiciliarias para notificar y entregar las credenciales a los ciudadanos designados para cumplir esta función.

En las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea se contará con más de 10 mil miembros de mesa para la jornada electoral. Los ciudadanos designados también pueden descargar su credencial de manera virtual a través de la plataforma Consulta Electoral de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

LOS EXHO9RYTAN

Al respecto, el jefe de la ODPE Huánuco, Iván Sánchez, exhortó a los miembros de mesa a recoger sus credenciales y participar en las actividades de capacitación programadas, debido a la importancia de su labor para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral.

Asimismo, informó que quienes no puedan asistir a las capacitaciones presenciales podrán acceder al módulo de capacitación virtual para miembros de mesa. Los contenidos también están disponibles en la plataforma ONPE, dirigida a electores, miembros de mesa y personeros.

FECHAS

En ese sentido, recordó que las jornadas nacionales de capacitación presencial para miembros de mesa se realizarán los domingos 20 y 27 de setiembre. Durante estas jornadas, los participantes reforzarán sus conocimientos sobre la instalación de la mesa de sufragio, el proceso de votación, el escrutinio y el correcto llenado de las actas electorales.

Por otro lado, quienes cumplan efectivamente la función de miembro de mesa durante la jornada electoral recibirán una compensación económica de S/ 165. En caso de inasistencia injustificada, se aplicará una multa de S/ 275.

Con estas acciones, la ODPE Huánuco continúa ejecutando las actividades previstas en el cronograma electoral y fortalece la preparación de los ciudadanos designados como miembros de mesa, contribuyendo al desarrollo ordenado y transparente de las ERM 2026.