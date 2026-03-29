



El deterioro de las vías de comunicación en el interior del departamento de Huánuco, agravado por las recientes lluvias, continúa afectando el acceso a los servicios de salud en particular en el caso de las gestantes que requieren ser referidas a dicho establecimiento.

El director de la Red de Salud de Huamalíes, Nilton Achic, informó que varios tramos en Huacaybamba han quedado interrumpidos, lo que dificulta el traslado oportuno de pacientes hacia el hospital de Llata, que atiende a población de distintas provincias de la zona.

Según precisó, una de las principales preocupaciones es la situación de las gestantes en riesgo, ya que los traslados se realizan en medio de limitaciones geográficas y vías en mal estado, lo que podría retrasar la atención de emergencias obstétricas.

Reportaron en las últimas semanas el traslado de una gestante desde Huacaybamba hacia Llata en condiciones adversas, con apoyo de brigadas de salud y personal de ambulancia. Asimismo, otras dos gestantes, de 14 y 20 años, fueron derivadas a una casa materna para garantizar su atención oportuna.

Desde la Red de Salud de Huamalíes informaron que la mortalidad materna en la zona está asociada a factores como la demora en acudir a los establecimientos de salud y la limitada accesibilidad geográfica, condiciones que continúan afectando la atención oportuna en la región.

Las dificultades de acceso también han impactado en las actividades preventivas del sector. Debido a los riesgos en el desplazamiento del personal, se suspendieron temporalmente campañas y capacitaciones, tras reportarse el fallecimiento de un trabajador cuando se dirigía a su centro de labores.