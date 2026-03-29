La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco publicó este 28 de marzo el cartel de candidatos en el frontis de su sede institucional, en cumplimiento del cronograma electoral y de la Ley Orgánica de Elecciones.

El material incluye las listas de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, al Senado —por distrito único nacional y por distrito múltiple (Huánuco)—, a la Cámara de Diputados por la región Huánuco y al Parlamento Andino.

De manera simultánea, la publicación se realiza en toda la circunscripción a cargo de los coordinadores distritales y de centros poblados, en espacios públicos de alta concurrencia, con el objetivo de que la ciudadanía acceda a información oficial y pueda emitir un voto informado. La actividad se desarrolla dentro del plazo establecido, desde los 15 días naturales previos a la jornada electoral.

El jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Juan Montes Mata, informó que el despliegue se efectuará en los 25 distritos y 69 centros poblados de su jurisdicción.

Asimismo, precisó que la ubicación de las organizaciones políticas en el cartel es la misma que aparecerá en la cédula de sufragio. El día de la votación, el elector podrá marcar con un aspa (X) o una cruz (+) dentro del recuadro del símbolo de su preferencia; en caso no realice ninguna marca, el voto será considerado en blanco.