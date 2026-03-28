Intentaron acribillar al alcalde de La Morada pertenece a provincia de Marañón

Agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Huánuco, detuvieron a Moisés Bardales Aquino (35) y Sonia Luz Cruz Ignacio (25) por trasladar clorhidrato de cocaína entre sus equipajes.

La intervención fue la noche del 25 de marzo en la Carretera Central, a la altura del centro poblado de Yanag, en el distrito de Pillco Marca.

Según información de inteligencia, los efectivos policiales se trasladaron hasta Yanag, donde esperaron la llegada de un ómnibus de la empresa de transportes Express Internacional, que cubría la ruta Huánuco–Lima.

IDENTIFICAN

Durante la intervención, identificaron a Moisés Bardales que viajaba en el asiento número 12, mientras que Sonia Luz Cruz se encontraba en el asiento número 28.

Además de la droga, los agentes incautaron 390 soles en efectivo, dos equipos móviles, tres tarjetas de débito y tres chips telefónicos.

Ambos detenidos fueron trasladados a la sede policial, donde permanecen en calidad de detenidos por su presunta implicancia en el delito de tráfico ilícito de drogas.

Con el decomiso de aproximadamente seis kilos de la droga la unidad especializada logró afectar económicamente a la organización criminal en un monto estimado de 22,077 soles.