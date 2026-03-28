



Momentos de pánico se vivieron en el distrito de La Morada, provincia de Marañón, cuando delincuentes armados intentaron atacar al alcalde Percy Soncco Trujillo, cuando el edil se trasladaba a bordo de una camioneta.

Según información preliminar, los sujetos, a bordo de una motocicleta, interceptaron el vehículo en el que también se encontraba el gerente municipal, Jorge Francisco Llanca Cubas. Sin embargo, al momento de ejecutar el ataque, uno de los agresores disparó, pero su arma falló en un instante crucial.

Ante el inminente peligro, el alcalde y su acompañante realizaron disparos disuasivos, lo que provocó la huida de los atacantes a gran velocidad sin lograr su objetivo.

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar minutos después y trasladaron a la autoridad edil a la comisaría para garantizar su seguridad.

Este atentado ha encendido las alarmas entre la población, que exige mayores medidas de seguridad ante el avance de la delincuencia.