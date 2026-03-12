Impulsan innovación tecnológica en Cayrán tras convenio con IE Aplicación Rural

La Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Tingo María ha logrado recuperar cerca de 30 animales silvestres en lo que va del 2026, ejemplares que fueron hallados en situaciones de cautiverio, abandono o dentro de viviendas y zonas urbanas.

Según informaron las autoridades, muchos de estos casos están relacionados con las intensas lluvias y la crecida de los ríos, lo que obliga a diversas especies a desplazarse en busca de refugio.

Luego de su rescate, los animales fueron trasladados al Centro de Custodia Temporal de la ATFFS Tingo María, donde reciben atención especializada mientras coordinan los procedimientos necesarios para el traslado a centros de rescate o rehabilitación.

OPERACIÓN COORDINADA

El responsable de la ATFFS Tingo María, Jhin Santos, explicó que las intervenciones se realizan mediante operativos conjuntos con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y también gracias a reportes ciudadanos que alertan sobre la presencia de animales silvestres en cautiverio o en riesgo.

“Durante la temporada de lluvias es frecuente que algunas especies ingresen a viviendas para resguardarse de la crecida de los ríos. En otros casos, los animales son recuperados de hogares donde permanecían en cautiverio sin las condiciones adecuadas para su bienestar”, refirió.

CENTRO DE CUSTODIA TEMPORAL

Actualmente, el Centro de Custodia Temporal alberga alrededor de 15 animales de distintas especies, en ellos se encuentran un loro verde de cola corta, un achuni, un mono machín negro, una cría de yaguarundí, tortugas motelo de pata amarilla, diez taricayas y crías de mucas que requieren atención constante.

La atención de estos ejemplares está a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por biólogos, médicos veterinarios y especialistas en fauna silvestre, además de voluntarios y estudiantes universitarios que realizan prácticas preprofesionales. El grupo se encarga del control sanitario, la alimentación y el monitoreo permanente de cada animal.

El biólogo Alex Pariona Inka, especialista en fauna silvestre de la ATFFS, afirma que los animales permanecen en el centro entre 10 y 20 días. Durante ese periodo realizan evaluaciones y se coordinan los traslados hacia centros de rescate o rehabilitación, muchos de los cuales se encuentran fuera de la región Huánuco.

En algunos casos, estos traslados se realizan con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y centros especializados. Recientemente, por ejemplo, un grupo de animales rescatados fue trasladado hasta la región Madre de Dios mediante logística terrestre y aérea desde el aeropuerto de Pucallpa, como parte del proceso de recuperación y eventual reinserción en la naturaleza.