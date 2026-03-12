Huánuco: exige a fiscal superior revertir el archivo de su caso de agresión

En un esfuerzo conjunto por descentralizar el conocimiento tecnológico, el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) y la Institución Educativa “Aplicación Rural UNHEVAL” de Huancanyacu, en el distrito de Cayrán, formalizaron la firma de un convenio que promete transformar la educación técnica y tecnológica en la zona.

El acuerdo fue suscrito por el vicerrector de Investigación Víctor Cuadros Ojeda, en representación de la UNHEVAL, y el profesor Wilmer Vargas, director de la mencionada institución educativa.

Este convenio, con una vigencia de tres años prorrogables, contempla la implementación de talleres de robótica, innovación y emprendimiento, además del desarrollo de proyectos de investigación en ciencia y tecnología. Asimismo, se fomentarán capacitaciones, eventos académicos y asesorías especializadas.

Un punto importante es la formación sobre el concepto de Smart Campus adaptado a la Institución Educativa Rural, permitiendo que alumnos, docentes y administrativos accedan a las instalaciones del Vicerrectorado de Investigación para pasantías y visitas guiadas.

Respaldo de la UGEL Huánuco

La firma del convenio contó con el respaldo del director de la UGEL Huánuco, Dr. Francisco Pérez Naupay, quien calificó la iniciativa como un paso fundamental en un mundo globalizado.

La autoridad educativa saludó el liderazgo del Dr. Cuadros y el equipo directivo del colegio, integrado por el maestro Alberto Pinto, destacando que estas alianzas permiten volcar la sabiduría universitaria directamente en las comunidades rurales.

“Saludamos estas acciones que permiten que nuestros estudiantes sean, en un futuro cercano, emprendedores que caminen de la mano con la ciencia. Es un modelo que esperamos frutos pronto y pueda replicarse en otras instituciones de la provincia”, concluyó el titular de la UGEL.