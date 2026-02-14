Huánuco: presentan “La ciudad de Mara”, segundo libro de la escritora infantil Emara Rubín

El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, visitó las ciudades de Tingo María y Huánuco como parte de una gira política para respaldar a los candidatos al Congreso, así como a los postulantes al Gobierno Regional y a las municipalidades de la región.

Durante su recorrido, que incluyó sectores como Chullqui y Cayumba, estuvo acompañado por dirigentes y precandidatos locales, entre ellos Sherly Morales, precandidata a la Municipalidad Provincial de Huánuco. Simpatizantes del partido participaron en las actividades proselitistas desarrolladas en ambas ciudades.

Responde a cuestionamientos

Al ser consultado sobre las críticas a su gestión como gobernador regional de La Libertad, Acuña señaló que durante sus tres años y medio de administración se gestionaron más de 15 mil millones de soles en inversiones para la región.