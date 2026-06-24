Vecinos de la Alameda preparan memorial contra la tala de más de 150 árboles por proyecto regional

Un accidente de tránsito con consecuencias fatales se registró la mañana del miércoles 24 de junio, aproximadamente a las 8:20 a. m., en el kilómetro 85 de la carretera PE-18A, en el sector Baden Leños, distrito de Chinchao, provincia y región Huánuco.

Según información preliminar proporcionada por la Policía de Carreteras de Tingo María, el accidente consistió en un choque frontal entre un vehículo pesado de la marca Mack, modelo CXU613E, de placa AJZ-933, conducido por Yuri Simeón Camavilca Carhuaricra, y una motocicleta lineal de placa 2218AA.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar del accidente. Hasta el cierre de este informe, su identidad no había sido confirmada por las autoridades.

Asimismo, una mujer que viajaba como pasajera en la motocicleta resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia al puesto de salud de Cayumba. El médico de turno le diagnosticó traumatismo encéfalo craneano moderado, por lo que posteriormente fue derivada al Hospital de Tingo María para recibir atención especializada.

La Policía Nacional informó que las diligencias continúan con el fin de determinar las causas del accidente y lograr la plena identificación de las víctimas.