Alcalde de Puerto Inca agrede a periodista tras cuestionamientos

Un ciudadano de nacionalidad colombiana identificado como Gabriel Caro Solares (30), fue herida tras ser atacado a balazos presuntamente por otros dos ciudadanos venezolanos, el hecho ocurrió a inmediaciones de la puerta 4 del Coliseo 15 de agosto, en el distrito de Amarilis.

Vecinos de la zona alertaron a la policía, que poco después auxiliaron al herido evacuándolo de emergencia al hospital regional Hermilio Valdizan.

Según informaciones, los venezolanos forcejearon con el colombiano con intenciones de asesinarlo, pero en ese intento cayo el arma ocasionándolo heridas en la pierna izquierda, instantes después los pistoleros emprendieron a la fuga por el malecón hacia el puente Calicanto.

El caso ocurrido la mañana del lunes pasado, se encuentra en investigaciones por parte de la policía del Departamento de Investigación Criminal – Depincri Huánuco, en tanto el agraviado aún se encuentra hospitalizado.