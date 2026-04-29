Personal de la Comisaría PNP Cayhuayna, en cumplimiento del operativo policial “Impacto 2026”, en la jurisdicción del distrito de Pillco Marca, logró la intervención de presuntos integrantes de una organización criminal denominada “Los Carroñeros de Pillco Marca” vinculada a delitos contra el patrimonio.

Durante el desarrollo del operativo, un ciudadano denunció que su menor hijo, C.A.C. (16), había sido víctima del hurto de su equipo celular por parte de dos sujetos desconocidos que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal de color negro. El hecho ocurrió en la pista auxiliar de la Carretera Central, frente al colegio Garrido.

CON AYUDA DE GPS

El denunciante indicó que el equipo contaba con sistema GPS activo, el cual señalaba su ubicación en inmediaciones de la avenida Marabamba, en el sector Tingo. Con esta información, el personal policial se trasladó al lugar y logró ubicar el inmueble, donde ingresaron en flagrancia delictiva.

En el interior ¿ hallaron cuatro vehículos menores tipo motocicleta, entre ellos una unidad con placa de rodaje 4823-3W que presentaba requisitoria vigente por hurto de vehículo, solicitada por SEPROVE Huánuco. Asimismo, se encontraron autopartes, autorradios, diversas llaves de vehículos, tres equipos celulares de distintas marcas presuntamente sustraídos, así como municiones de diferentes calibres sin percutar.

En el lugar se procedió a la detención de los ciudadanos Juan Jesús P.P. (39) y Luz Cecilia L.T. (41), presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Carroñeros de Pillco Marca”, por su implicancia en los delitos contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado de equipo celular, receptación agravada de vehículos y autopartes, así como delito contra la seguridad pública por tenencia ilegal de municiones.

Asimismo, tomó conocimiento de la fuga de un tercer sujeto identificado como “Jairo”, quien logró escapar del lugar llevando consigo el equipo celular del menor agraviado.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la DEPINCRI PNP Huánuco, por disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.