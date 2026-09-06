Hanuqueño denuncia que fue llevado a zona de guerra en Rusia tras aceptar una oferta laboral

En una contundente intervención frente a los actos de violencia familiar, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, logró que se condene a Luis Leandro por el delito de agresiones contra integrantes del grupo familiar, en la modalidad de violencia física, en agravio de su expareja, Karolay Castillo, y de su suegro, Juan Castillo.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron la noche del 7 de septiembre de 2025, en el centro poblado Afilador, distrito de Rupa Rupa. Según se estableció, el condenado llegó al inmueble e intentó arrebatarle violentamente el celular a su hija menor, de dos años de edad.

Ante esta situación, su suegro le recriminó su conducta y le exigió que se retirara del lugar. Sin embargo, el sujeto reaccionó violentamente y lo atacó a puñetazos, provocándole lesiones corporales.

Karolay Castillo intervino para defender a su padre, pero también fue agredida por el acusado, quien le propinó tres golpes de puño en la cabeza. Luego, el agresor dañó el parabrisas del mototaxi familiar y huyó del lugar.

ACREDITAN SU CULPA

Durante el proceso judicial, la Fiscalía sustentó los elementos de convicción que acreditaban la responsabilidad del acusado. Ante ello, Luis Leandro reconoció los hechos y aceptó su responsabilidad, por lo que se acogió a la conclusión anticipada del proceso.

El juzgado le impuso dos años de pena privativa de libertad, sanción que fue convertida en 104 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, bajo apercibimiento de revocarse la conversión y ordenarse su ingreso a prisión en caso de incumplimiento.

Asimismo, se le impuso dos años de inhabilitación, que incluyen la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas por cualquier medio. También deberá pagar S/ 600 de reparación civil a favor de los agraviados.