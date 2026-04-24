MTC declara en emergencia sector Copuma en Huánuco para restablecer transitabilidad

Un total de 108 casos de la enfermedad viral de pies y manos conocida como coxsackie —que afecta principalmente a niños menores de 5 años— fueron confirmados en diversas instituciones educativas de Huánuco, generando alerta en el sector salud.

Los casos comenzaron a detectarse desde inicios de semana, a partir de la aparición de síntomas clínicos. Entre las instituciones afectadas figuran la IE San Vicente, con 13 casos; IEI Laurita Vicuña, con 33; y un jardín ubicado en Aparicio Pomares, en el sector San Pedro, con 8 casos, entre otros.

Según informó el director regional de Salud, Gustavo Barrera Sulca, todos los casos han sido diagnosticados clínicamente y, hasta el momento, no se han registrado complicaciones. “Los pacientes se encuentran bajo supervisión médica y evolucionan de manera favorable, asimismo, puede aumentar el número de contagios”, señaló.

EN BUSCA DE MÁS CASOS

Es por ello que diversos equipos de salud se han desplegado en distintos puntos para identificar nuevos casos y reforzar las medidas de control. Se presume que el contagio se habría propagado rápidamente a través del contacto entre niños durante actividades escolares y recreativas.

Ante esta situación, han intensificado las acciones de prevención en los centros educativos, como el lavado frecuente de manos, la vigilancia de síntomas y el aislamiento de los menores afectados. Además, algunas instituciones han optado por suspender temporalmente las clases como medida preventiva.

Las autoridades de salud exhortaron a los padres de familia a estar atentos a los síntomas y evitar enviar a sus hijos a clases si presentan señales de la enfermedad, mientras continúan las intervenciones sanitarias en la zona.