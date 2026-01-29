UNHEVAL inaugura sección de Educación Primaria en Tambogán

La región Huánuco registró importantes avances en el fortalecimiento y puesta en valor de su oferta turística durante el año 2025, consolidándose como un destino con alto potencial a nivel nacional, gracias al trabajo de inventariado, actualización y jerarquización de sus principales atractivos.

De acuerdo con información oficial de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), en lo que va del año 2025 han inventariado 66 recursos turísticos en toda la región. De este total, 35 corresponden a nuevos recursos registrados, mientras que 31 fichas técnicas fueron actualizadas, lo que permitió mejorar la información y el estado de recursos ya existentes.

VALIDAN 23 RECURSOS

Asimismo, durante el 2025 lograron la jerarquización de 23 recursos turísticos, proceso que evalúa el valor, calidad y potencial de los atractivos. Actualmente, Huánuco cuenta con siete recursos con jerarquía 3, considerados de alto valor turístico y con capacidad para atraer visitantes a nivel nacional e internacional.

Entre estos destacan la Cordillera de Huayhuash, la Plaza de Armas de Huánuco, la Zona Arqueológica Monumental de Huánuco Pampa, el Museo Regional Leoncio Prado Gutiérrez, el Río Hirviente de la Amazonía, la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh y la Cueva de las Lechuzas.

Los avances reflejan un trabajo sostenido de las autoridades regionales y del sector turismo, orientado a poner en valor el patrimonio natural y cultural, fortalecer la actividad turística y dinamizar la economía local, posicionando a Huánuco como un destino competitivo dentro del circuito turístico nacional.