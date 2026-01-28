Camión cargado de cerdos se vuelca en Chinchao por mal estado de la vía

Luego de ocho años de espera, autoridades universitarias, docentes y alcaldes participaron en la inauguración del local de la Sección de Educación Primaria de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco (UNHEVAL) en el centro poblado de Tambogán, distrito de Churubamba, una iniciativa que beneficiará directamente a los hijos de campesinos y comuneros de la zona rural.

La reapertura de esta sección de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades permitirá ofrecer 50 vacantes para la carrera de Educación Primaria, ampliando las oportunidades de acceso a estudios superiores en un distrito con más de 26 mil habitantes y que además recibe estudiantes de distritos y provincias vecinas.

GESTIONES

Durante el acto inaugural, el rector de la UNHEVAL, Guillermo Bocángel, destacó que la reapertura es el resultado de una lucha sostenida de más de tres años.

Ante ello, se impulsó un proyecto de ley para modificar la normativa universitaria, el cual fue socializado, aprobado por la Comisión de Educación del Congreso, debatido en el Pleno en dos votaciones y finalmente refrendado por el Ejecutivo, en un proceso que demandó aproximadamente un año y medio.

La creación de secciones universitarias depende del cumplimiento de condiciones básicas de calidad, como infraestructura adecuada, aulas equipadas con tecnología multimedia y la supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). En ese marco, anunció que el local será completamente acondicionado y será supervisado en los próximos días.

FINANCIAMIENTO

La UNHEVAL financiará durante el primer año a dos docentes de la sección y que progresivamente dotará de computadoras, laboratorio y herramientas para la educación virtual. Asimismo, el rector Bocángel, remarcó la necesidad de ampliar la presencia universitaria en los distritos rurales, señalando que miles de hijos de campesinos han visto truncadas sus aspiraciones de educación superior.