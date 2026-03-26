Huánuco: pareja cae por robo de 15 mil soles de local de venta de papa

Las inclemencias de los factores climatológicos están azotando al departamento de Huánuco. En lo que va del año hasta el último miércoles 26 de marzo se han registrado siete muertos, 987 damnificados y 2 424 según el informe que presentó en rueda de prensa el gobernador regional, Antonio Pulgar.

La reciente muerte ocurrió en el huaico del centro poblado de Pacaypampa en el distrito de Santa María del Valle la tarde-noche (viernes 20 de marzo), gran cantidad de masa de lodo y piedras arrastró un automóvil que cubría la ruta Tingo María-Huánuco. En el vehículo estaba una niña de tres años.

DAMNIFICADOS

Las dramáticas cifras que hasta ahora han generado los desastres naturales y en medio de intensas lluvias: “Tenemos, a la fecha, siete pérdidas de vida: uno en Santa María del Valle, tres en Tantamayo, uno en Puente Durán, uno en Jircán, producto de deslizamientos”, refirió.

Son un total de 987 damnificados en las once provincias del departamento, donde la provincia de Marañón es la que mayor cantidad registra con 283, seguida de Puerto Inca (150), Huánuco (110) y Yarowilca (102).

Están contabilizados 2 424 afectados en todo el departamento. Marañón sigue encabezando la lista con 976 personas afectadas por los desastres naturales y seguida de Huamalíes (456), Leoncio Prado (273) y Puerto Inca (196).

Los fenómenos naturales han dejado 323 viviendas inhabitables, 92 de ellas en Marañón, 46 en Yarowilca, 38 en Puerto Inca, 37 en Huánuco y 34 en Lauricocha. Asimismo, las vías de comunicación nacionales, departamentales y vecinales también registran afectaciones por las lluvias, derrumbes, huaicos y desbordes de ríos y quebradas.

Las constantes lluvias han dejado 4 590 metros lineales de carreteras vecinales están destruidos, otros 37 029 metros lineales afectados al igual que 6 580 metros de vías de comunicación urbanas. Además, 69.16 hectáreas de cultivo fueron destruidas y otras 280, afectadas por las lluvias, precipitaciones y desastres naturales que soporta el departamento.