La región de Huánuco podría cerrar el 2025 con alrededor de 40 mil negocios formales, de acuerdo con estimaciones de Vladimir Espinoza Santiago, gerente económico de la Cámara de Comercio e Industria de Huánuco. Esta cifra evidenciaría una recuperación sostenida de la economía regional tras el fuerte impacto provocado por la pandemia de la COVID-19.

Espinoza recordó que, antes de la emergencia sanitaria, la región registraba cerca de 36 mil negocios formales; sin embargo, en 2020 la cifra se redujo de manera abrupta. “Alrededor de 10 mil empresas cerraron o desaparecieron durante ese periodo”, precisó.

A cuatro años del inicio de la pandemia, el representante gremial sostuvo que la economía regional habría logrado revertir esa caída, impulsada principalmente por el dinamismo del comercio y la elevada demanda generada por las campañas festivas. Detalló que Huánuco concentra entre 10 y 12 campañas comerciales al año, siendo la Navidad una de las más importantes. “Por experiencia, el movimiento económico durante la campaña navideña de 2025 podría crecer entre 10 % y 15 % en comparación con 2024”, afirmó.

NO LLUEVE IGUAL PARA TODOS

No obstante, Espinoza advirtió que este crecimiento no siempre se traduce en una mejora directa para los hogares, debido a la alta concentración de la economía local en los sectores comercio y servicios. “El crecimiento regional podría ubicarse entre 5 % y 6 %, pero no necesariamente se siente en el bolsillo de la población”, señaló. En ese sentido, remarcó que uno de los principales desafíos es fortalecer sectores con mayor valor agregado, como la agroindustria y el turismo, a fin de generar ingresos más sostenibles y diversificar la economía regional.