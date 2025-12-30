Los conductores André Iván Vásquez Neyra y Kennedy Gerson Aliaga Ugaz, desdel jueves 25 de diciembre cumplen prisión preventiva investigados por el delito contra la salud pública, en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico.

La medida fue dispuesta tras la audiencia virtual realizada el 23 de diciembre, en la que el fiscal antidrogas Eler Rojas Mas solicitó prisión preventiva no solo para Vásquez y Aliaga, sino también para Olga Ugaz y Neil Aliaga. Sin embargo, la jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Pillco Marca declaró infundado el pedido respecto de la madre y el hermano de Kennedy Aliaga.

Los cuatro implicados fueron detenidos el 13 de diciembre en la localidad de Chullqui, distrito de Churubamba, luego de que efectivos antidrogas montaran un operativo tras recibir información confidencial sobre el presunto traslado de droga con destino a Lima.

Durante la intervención, la Policía halló 28.915 kilogramos de droga, camuflados en compartimentos del automóvil que conducía André Vásquez. No obstante, para la Policía y el Ministerio Público, Kennedy Aliaga y sus familiares también habrían participado en el traslado de la mercancía ilícita.

De acuerdo con el fiscal, primero fue intervenido el vehículo en el que se desplazaba la familia Aliaga y posteriormente el automóvil que transportaba 29 paquetes de alcaloide de cocaína. Kennedy Aliaga (33) es natural del distrito de José Crespo y Castillo, mientras que André Vásquez (28) es natural de Tingo María, ambos en la provincia de Leoncio Prado.