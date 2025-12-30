Víveres presuntamente sobrevalorados, destinados a los trabajadores del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, estarían siendo almacenados en condiciones inadecuadas e insalubres, específicamente en la cochera del nosocomio y en un ambiente contiguo a la morgue, situación que representaría un grave riesgo para la salud del personal.

De acuerdo con las fotografías adjuntas, los productos se encuentran amontonados y expuestos, sin cumplir con las condiciones mínimas de salubridad y conservación exigidas por la normativa vigente para el almacenamiento de alimentos.

MALESTAR

Este hecho ha generado indignación entre los trabajadores, quienes cuestionan no solo el lugar donde se guardan los víveres, sino también la presunta sobrevaloración en su adquisición.

Según las órdenes de compra, que los denunciantes aseguran evidencian una sobrevaloración escandalosa, se habría pagado 4.95 soles por kilo de azúcar rubia marca Costeño, adquiriéndose 8,155 kilos por un total de 40,367 soles.

Asimismo, el atún fue comprado a 6.90 soles la unidad, por 5,825 unidades, alcanzando un monto de 40,192.50 soles. En el caso del cacao en polvo de 400 gramos, el precio unitario fue de 24.50 soles, por 1,165 unidades, sumando 28,542 soles, entre otros productos.

CULPAN A LA ACTUAL GESTIÓN

Los trabajadores del nosocomio atribuyen esta compra presuntamente sobrevalorada a funcionarios vinculados a la actual gestión regional, liderada por el gobernador Antonio Pulgar. Asimismo, esperan el pronunciamiento de las autoridades del hospital y de los órganos de control, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.