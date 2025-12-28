Denuncian presunto abuso de autoridad y discriminación en la DRE Huánuco

Efectivos del Puesto de Auxilio Rápido (PAR) PNP Molino, durante un patrullaje integrado a bordo de una unidad móvil municipal, realizaron el hallazgo de un arma de fuego en el marco del operativo “Impacto Policial 2025”, en inmediaciones del centro poblado de Manzano.

La intervención se produjo luego de que una persona de sexo femenino, que prefirió mantener su identidad en reserva, alertara a los agentes sobre la presunta existencia de un arma de fuego abandonada en la ribera del río, en el sector derecho.

HALLAN EN CERCA AL PUENTE

De inmediato, el personal policial se constituyó al lugar indicado, logrando ubicar, a aproximadamente 20 metros del puente Ladera, lado derecho, un arma de fuego de color negro, marca Beretta Carnone VT-APX, con la inscripción “Made for Umarex Germany”, la cual se encontraba oculta entre los matorrales. En el lugar también se halló una cacerina sin municiones.

El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, procediéndose a realizar las actas correspondientes de hallazgo, recojo, embalaje, lacrado y traslado del arma de fuego. El material incautado fue puesto a disposición del Área de Delitos y Faltas de la Comisaría PNP Panao, a fin de continuar con las diligencias de ley.