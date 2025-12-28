Un nuevo cuestionamiento sacude a la Dirección Regional de Educación (DRE) de Huánuco. Diversos sectores han denunciado un presunto abuso de autoridad y acto discriminatorio en el proceso de encargatura de la dirección del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público (IESTP) “Glicerio Gómez Igarza” de Llata, que derivó en la exclusión de la Mg. Gladis Victoria Rojas Rivas.

La medida fue adoptada durante la actual gestión del director regional de Educación, Kelvin Álvarez Matos, y ha generado una fuerte polémica por los fundamentos legales utilizados.

Exclusión sin proceso concluido

La controversia se origina a partir de la Carta n.° 003-2025-GRH-GRDS-DRE/DGI-GAVA-CECEDG, mediante la cual el Comité de Evaluación declaró a la docente como “No apta” para el proceso de encargatura. El argumento central fue la existencia de una medida cautelar de separación provisional del cargo de Directora General del mismo instituto, dispuesta en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario aún en trámite.

Especialistas en derecho administrativo advierten que dicha decisión podría vulnerar el principio constitucional de presunción de inocencia, al no existir una resolución firme ni un proceso disciplinario concluido que determine responsabilidad alguna.