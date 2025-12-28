Policía de Huánuco recupera arma de fuego durante operativo

Luego de luchar por su vida durante varios días, este 26 de diciembre se confirmó el fallecimiento del periodista Mitzar Bato Castillejos Tenazoa, quien permanecía internado bajo atención médica especializada tras haber sido víctima de un ataque armado ocurrido el pasado 12 de diciembre en la ciudad de Aguaytía.

El comunicador fue atacado al interior de su vivienda, ubicada en el sector La Marina, cuando dos sujetos armados, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, ingresaron al inmueble y le dispararon en reiteradas ocasiones antes de darse a la fuga. El hecho generó gran conmoción entre los vecinos de la zona.

Tras el atentado, efectivos de la Policía acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para el recojo de evidencias e inicio de las investigaciones. La víctima fue trasladada de emergencia a un centro de salud, donde permaneció internada en estado crítico.

HOMBRE CONOCIDO

Mitzar Bato Castillejos era ampliamente conocido en Aguaytía por su labor periodística y sus constantes denuncias, así como por su postura crítica frente a diversas autoridades locales. Su muerte ha causado indignación y consternación tanto en la población como en el gremio periodístico.

Organizaciones de prensa y ciudadanos han exigido a las autoridades celeridad en las investigaciones, así como la identificación y captura de los autores materiales e intelectuales de este crimen que enluta al periodismo regional.