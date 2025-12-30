Murió el periodista Mitzar Bato tras ataque armado en Aguaytía

La tranquilidad del magisterio en la región Huánuco se ha visto seriamente afectada por una nueva y sofisticada modalidad de fraude digital que viene poniendo en riesgo la información personal y el patrimonio económico de cientos de docentes.

Se trata de una red de ciberdelincuentes que suplantan la identidad del Ministerio de Educación (Minedu) para engañar y extorsionar a maestros, utilizando herramientas digitales cada vez más elaboradas y difíciles de detectar.

Falsos funcionarios y números extranjeros

Uno de los aspectos más alarmantes de este esquema delictivo es su alto nivel de personalización. Los delincuentes emplean números de WhatsApp con prefijos internacionales, principalmente de Colombia (+57) y República Dominicana (+1). Entre los números reportados por las víctimas figuran el +1 (849) 475-6599 y el +57 322 681 4912.

Los estafadores se presentan como altos funcionarios del Minedu y utilizan incluso el logotipo oficial de la institución como imagen de perfil, con el objetivo de generar confianza y aparentar legitimidad. Bajo el argumento de una supuesta “actualización obligatoria de datos”, buscan inducir a los docentes a entregar información sensible.

Robo de identidad y expansión del fraude

Según las investigaciones preliminares, el ataque suele iniciarse con la apropiación de la cuenta de WhatsApp de un miembro de la comunidad educativa. Una vez que los delincuentes toman el control del perfil, acceden a su lista de contactos y seleccionan nuevas víctimas, generalmente colegas, familiares o amigos cercanos.

Si el docente accede a enlaces, códigos o solicitudes enviadas por los delincuentes, su seguridad digital y bancaria queda comprometida de inmediato. A partir de allí, los estafadores continúan operando bajo la identidad de la víctima, ampliando la red de fraude y cometiendo diversos actos delictivos.

El silencio que favorece la impunidad

Pese a la gravedad de los hechos, muchos docentes optan por ignorar los mensajes o rechazar las videollamadas, sin realizar la denuncia correspondiente. Esta conducta responde, en gran medida, a la desconfianza en la efectividad de las autoridades policiales, lo que termina favoreciendo que estas organizaciones criminales continúen operando con impunidad.

Las autoridades exhortan al magisterio a no compartir información personal, códigos ni enlaces, y a denunciar inmediatamente cualquier intento de suplantación, a fin de frenar la expansión de este delito que ya afecta a la comunidad educativa de Huánuco.