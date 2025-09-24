Genera preocupación entre las autoridades de Puerto Inca la lentitud de los Censos Nacionales 2025. La falta de viáticos para los trabajadores ha ocasionado renuncias y ha dejado a muchos censadores varados en las comunidades nativas de la selva, poniendo en riesgo su integridad.

Liliana Malpartida, de la oficina de secretaría de la Prefectura de Huánuco, declaró el subprefecto de Puerto Inca ha estado trabajando de la mano con los censadores, aunque desconocemos la cantidad de renuncias.

Incertidumbre en la selva huanuqueña. Mientras el local del INEI permanece cerrado en Puerto Inca, un símbolo de la crisis azota a la zona.

PROBLEMAS AGUDOS

La falta de pago de gastos de traslado, pasajes y viáticos ha sumido al personal censador en la desesperación, pero el temor a represalias silencia sus denuncias.

La situación ha escalado a tal punto que se solicita la intervención de la Fiscalía. Algunos trabajadores, sin recursos para desplazarse, han quedado atrapados en medio de la selva, en sus comunidades, enfrentando peligros.