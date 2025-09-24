Un menor de apenas seis años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el abdomen, la espalda y los brazos, luego de caer accidentalmente en una olla con agua hervida en el centro poblado de Acobamba, distrito de San Rafael, en la provincia de Ambo.

Según relataron sus familiares, el pequeño Adán tropezó con un cable conectado a un balón de gas durante una actividad deportiva comunitaria. El accidente provocó que cayera sobre el recipiente con agua caliente, causándole serias lesiones.

INTERNADO

El menor fue atendido de inmediato en el centro de salud local y posteriormente por las graves lesiones fue trasladado al Hospital Regional Hermilio Valdizán, donde permanece internado en la sala de cirugía bajo constante vigilancia médica.

El incidente ha generado profunda preocupación entre vecinos y familiares, quienes exhortan a las autoridades y organizadores a reforzar las medidas de seguridad y prevención durante eventos públicos, especialmente cuando hay presencia de niños.