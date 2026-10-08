Decano del Colegio de Abogados pide una transferencia transparente en el GRH

Rosalí Leandro anuncia una gestión con profesionales huanuqueños y promete destrabar obras en sus primeros 100 días

El decano del Colegio de Abogados de Huánuco, Handhy Cruz Jaramillo, felicitó al virtual gobernador regional, Rosalí Leandro Tarazona, y respaldó su decisión de priorizar una revisión exhaustiva durante el proceso de transferencia de gestión en noviembre y diciembre.

Cruz enfatizó que este proceso debe cumplir estrictamente las normas de la Contraloría y que la nueva administración tiene la responsabilidad legal de denunciar ante el Ministerio Público cualquier irregularidad o mal manejo de recursos que sea detectado, aclarando que estas acciones buscan garantizar la transparencia y no constituyen una persecución política.

Asimismo, el representante gremial advirtió que los colaboradores de la campaña electoral no siempre cumplen con el perfil profesional requerido para la administración pública, por lo que instó a seleccionar minuciosamente al equipo técnico en áreas clave como la Gerencia General, Obras y Asesoría Jurídica. Finalmente, señaló que el respaldo electoral obtenido por el partido País para Todos genera una alta expectativa ciudadana que la futura gestión deberá responder con hechos y un equipo con demostrada experiencia y trayectoria.