El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, realizó una visita de trabajo a la ciudad de Huánuco con el fin de supervisar el avance del programa “Rompiendo Cadenas”, que beneficia a más de tres mil niños y adolescentes cuyos padres están privados de libertad o fallecieron como consecuencia de la criminalidad, la pandemia y otros factores que los han dejado en una situación de especial vulnerabilidad. La agenda incluyó reuniones con diversas instituciones regionales aliadas del programa.

A su llegada, Gutiérrez se reunió con más de 50 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), a quienes exhortó a continuar su labor en la lucha contra la inseguridad ciudadana, pero con un enfoque de transformación social. Explicó que un incremento en los operativos policiales genera a su vez un mayor número de investigaciones para el Ministerio Público, lo que demanda más fiscales y, en consecuencia, más jueces en el Poder Judicial.

“Desde la Defensoría del Pueblo observamos que todas las instituciones debemos sumarnos para mejorar la capacidad de respuesta”, señaló Gutiérrez. Agregó que, además de procesar a los delincuentes, es necesario intervenir en los sectores más vulnerables para evitar que niños y adolescentes se conviertan en futuros infractores. Precisamente, este es el objetivo del programa “Rompiendo Cadenas”, impulsado por la Defensoría a nivel nacional.

Luego, el titular de la institución sostuvo una reunión con magistrados de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, a quienes explicó el origen y la importancia del programa. Recordó que la iniciativa surgió a partir de los resultados de una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizada en 2016, que reveló que alrededor del 30 % de los internos tenía un familiar o progenitor que había estado en prisión.

“Fue a raíz de ello que, hace dos años, la Defensoría del Pueblo impulsó una nueva evaluación para conocer las condiciones y el acceso a derechos fundamentales de los hijos de los internos”, indicó Gutiérrez. Esta información permitió iniciar una intervención nacional destinada a romper el círculo de violencia en el que muchos de estos menores crecían.

La visita incluyó, además, reuniones con representantes del Ministerio Público y de la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (Demuna), a quienes invitó a sumarse a este esfuerzo interinstitucional. Asimismo, se desarrolló una mesa de trabajo con la Gerencia de Desarrollo Social, Educación y Salud del Gobierno Regional de Huánuco, con miras a fortalecer las acciones en defensa de la niñez y adolescencia vulnerable.