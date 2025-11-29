Vecinos de Angorragra en Huánuco temen inminente deslizamiento de lodo

La Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Huánuco obtuvo una sentencia condenatoria contra tres internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, implicados en la comercialización y facilitación del consumo de drogas al interior del recinto penitenciario. Los reclusos Antonio Lazarte, Alfonso Durand y Rholando Ordóñez fueron hallados responsables de participar en actividades ilícitas que afectaban la seguridad y el orden del penal.

Los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2024, cuando, tras recibir información confidencial sobre la presunta posesión de drogas en las celdas n.º 09 y n.º 12 del Pabellón 08, la Fiscalía Antidrogas, en conjunto con la Policía Nacional del Perú y personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), realizó una inspección inopinada.

CONFIRMAN COCAÍNA

Durante la intervención, en la celda n.º 12 se ubicó a Alfonso Durand y Antonio Lazarte. Tras el registro de sus camas y pertenencias, se hallaron varias bolsas de plástico transparente que contenían una sustancia pulverulenta. Las pruebas químicas confirmaron que se trataba de pasta básica de cocaína. En total, se incautaron 0.172 kg de droga en la cama de Durand y 0.058 kg en la de Lazarte.

De igual manera, en la celda n.º 09 se encontraron 0.102 kg de pasta básica de cocaína en la cama del interno Rholando Ordoñez, quien también fue identificado como responsable de la posesión del estupefaciente. Los análisis de laboratorio corroboraron que la sustancia hallada en todos los casos correspondía a alcaloide cocaína.

En audiencia realizada el 10 de septiembre de 2025, el Juzgado Colegiado Permanente de Huánuco dictó las siguientes condenas:

LOS CASOS

Rholando Ordóñez: 14 años y 18 días de pena privativa de libertad mediante conclusión anticipada, 177 días multa (S/ 116), 6 años y 1 mes de inhabilitación y el pago de S/ 3000 por reparación civil.

Alfonso Durand: 26 años y 11 meses de pena privativa de libertad por reincidencia, 344 días multa (S/ 309), 11 años y 9 meses de inhabilitación y S/ 3000 por reparación civil.

Antonio Lazarte: 6 años y 6 meses de pena privativa de libertad por microcomercialización de drogas dentro del penal, 300 días multa (S/ 270), 5 años de inhabilitación y S/ 3000 de reparación civil.

FIRMEZA CONTRA LAS DROGAS

La Fiscalía destacó que estas sentencias reflejan su firme compromiso en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, tanto en las calles como dentro de los centros penitenciarios. La intervención permitió desarticular un punto de distribución de estupefacientes dentro del penal y asegurar que los responsables respondan ante la justicia.