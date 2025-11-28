Reconstruyen asalto a farmacia Alysfarma en Tingo María

Ante el inicio de la temporada de lluvias, los vecinos del centro poblados de Llicua, temen por sus vidas, debido a que más de diecisiete mil metros cúbicos de tierra acumulados en la quebrada Angorragra, están latentes y amenaza con un huaico que podría afectar a los pobladores.

El alcalde de Llicua Joel Luna Carhuapoma, lamenta que el conflicto que existe entre los comuneros y la empresa que viene construyendo la obra de la quebrada de Angorraga, no haya sido resuelto. “Los comuneros piden la realización de un reservorio para abastecer de agua a esa zona, asimismo el mejoramiento de la carretera, lo cual no fue cumplida por la empresa, ante esta negativa los comuneros no dejan pase para retirar la tierra”, refirió.

Mientras que el subgerente de Obras del Gobierno Regional Huánuco (GRH), Jesús Medina, confirmó que los trabajos en esta quebrada, ubicada en el distrito de Amarilis, continúan suspendidos debido a que los pobladores bloquean desde septiembre la carretera de acceso a la escombrera.

Medina indicó que, pese a la intervención de la Fiscalía, los directivos de la comunidad campesina de Llicua Alta no permiten el tránsito de los vehículos destinados a retirar el material excedente.

“Tenemos la dificultad de eliminar ese material porque la comunidad ha bloqueado el pase y no podemos retirar el desmonte. Hay denuncias y todo, pero no se desbloquea el tránsito. Mientras tanto, estamos gestionando otro depósito para el material, pero tomará su tiempo”, advirtió.

El Consorcio Llicua ejecuta la obra ‘Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección contra desbordes en el centro poblado de Llicua, margen derecha e izquierda de la quebrada Angorragra’, financiada por el Gobierno Regional.