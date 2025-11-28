La Policía llevó a cabo la reconstrucción del violento asalto perpetrado en la farmacia Alysfarma, luego de la detención del taxista señalado de haber trasladado al autor material del atraco. La diligencia contó con la presencia de un representante del Ministerio Público, quien supervisó cada etapa del procedimiento con el fin de esclarecer la secuencia exacta de los hechos.

Durante la reconstrucción, el conductor detenido detalló la ruta que recorrió y las circunstancias en las que recogió y dejó al presunto asaltante. Las autoridades buscan establecer si el taxista actuó de manera consciente como cómplice del delito o si desconocía las intenciones del atacante.

La Policía continúa con las indagaciones para identificar y capturar a todos los involucrados en este golpe delictivo que ha generado preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona de la cuadra 6 de la Avenida Tito Jaime – Tingo María.