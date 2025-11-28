En una firme apuesta por la primera infancia y por garantizar una educación inicial de calidad, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Amarilis, Roger Hidalgo, encabezó la entrega de mobiliario, juguetes didácticos, libros, menajes, mandiles, portalibros y otros materiales esenciales a diversos Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI) del distrito.

Los centros beneficiados fueron el PRONOEI Las Fresas de Jancao Alto; Los Pastorcitos y Luz de Jancao en Jancao Bajo; y Los Jazmines de Cachuna. Las maestras y padres de familia recibieron los implementos con entusiasmo, pues permitirán mejorar los espacios pedagógicos y fortalecer las condiciones de aprendizaje de los niños y niñas de 3 a 5 años.

“Nuestra prioridad es la educación de los más pequeños. Ellos merecen espacios dignos, alegres y seguros para aprender. Por eso estamos dotando a los PRONOEI de lo necesario para fortalecer su desarrollo y bienestar. Desde el inicio de nuestra gestión asumimos el compromiso de no dejar a ningún niño atrás, y hoy seguimos cumpliendo”, señaló el alcalde Roger Hidalgo Panduro durante la entrega.

ROL IMPORTANTE DE LOS PRONOEI

Los PRONOEI, que cumplen un rol fundamental en zonas alejadas y urbano-marginales, dispondrán ahora de ambientes más seguros, funcionales y estimulantes, lo que favorecerá el desarrollo integral de los menores.

La jornada estuvo marcada por muestras de agradecimiento. María Huamán, madre de familia del PRONOEI Luz de Jancao, destacó: “Nunca antes habíamos recibido este tipo de apoyo. Ver a nuestros niños con nuevos juguetes y un aula mejor equipada nos llena de esperanza”.

La Municipalidad Distrital de Amarilis anunció que estas acciones continuarán en los próximos días, priorizando las zonas rurales y urbano-marginales como parte de una política sostenida de inclusión y desarrollo social.