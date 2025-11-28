En el marco de las elecciones primarias que se desarrollarán este domingo 30 de noviembre bajo la modalidad de afiliados, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco inició el despliegue del material electoral hacia 24 locales de votación ubicados en las regiones Pasco y Huánuco.

RESGUARDO POLICIAL

El envío partió desde la sede de la ODPE, ubicada en la calle Huallaga, Manzana B, Lote 9, urbanización La Quinta. Desde este punto, los vehículos salieron bajo el resguardo de la Policía Nacional del Perú y la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de garantizar la transparencia de esta actividad previa a la jornada electoral.

Al respecto, el jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Montes Mata, informó que el primer envío de material electoral se dirigió a las localidades de Oxapampa y Villa Rica (Pasco), así como a Llata, Huacaybamba, Huacrachuco y Puerto Inca (Huánuco), considerando su lejanía y con el propósito de prevenir cualquier contratiempo en el traslado.

MATERIAL IMPORTANTE

Cada unidad transporta el material esencial para la instalación de las mesas de sufragio, la votación de los electores y el escrutinio. Entre estos materiales se incluyen útiles de escritorio (lapiceros, cintas adhesivas y tampones para la impresión de la huella dactilar), listas de electores, actas electorales, cédulas de sufragio, manuales para miembros de mesa, sobres plásticos para la remisión de actas y sobres para impugnación del voto.

Asimismo, se trasladan los equipos informáticos para la implementación de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), herramienta que agilizará el llenado de actas electorales y reducirá la cantidad de actas observadas por errores en la transcripción manual, contribuyendo a una rápida transmisión de resultados.

Para estos comicios se instalarán 30 mesas de sufragio en 24 centros de votación, donde aproximadamente 3,247 afiliados de los partidos políticos Renovación Popular y Partido Aprista Peruano ejercerán su derecho al voto.