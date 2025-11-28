Alquiler de local despierta suspicacias en la UGEL Ambo

La Policía inició una serie de diligencias para reconstruir el recorrido realizado por un taxista el día del asalto a la farmacia Aliysfarma, ocurrido la noche del martes en la cuadra 6 de la avenida Tito Jaime. El conductor fue detenido luego de que las cámaras de seguridad lo vincularan con el hecho, pese a que en un primer momento negó haber transportado al presunto asaltante.

De acuerdo con fuentes policiales, el taxista habría trasladado al sospechoso tanto antes como después del robo. También se conoció que el intervenido registra antecedentes por hurto agravado en los años 2017 y 2019. La Depincri Leoncio Prado está a cargo de las investigaciones para establecer su nivel de participación y continuar con la búsqueda del autor material, quien ingresó al local haciéndose pasar por cliente y se llevó el dinero del agente bancario.

Las autoridades informaron además que un vehículo trimóvil esperaba al asaltante a pocos metros de la farmacia. La Policía y la Fiscalía continúan con las labores de investigación para esclarecer por completo lo ocurrido y seguir el proceso conforme a la ley.